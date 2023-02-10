6 yaşındaki Neval nerede? Enkazdan kurtarıldı, ambulansa konuldu yok oldu!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 şehirde yıkıma neden olurken, ölü sayısı da her geçe gün artıyor. Enkazdan çıkarken kafasına su deposu düşen 6 yaşındaki Neval Akgöl ise, 6 Şubat günü ambulansa bindirildikten sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve sosyal medya kullanıcıları her yerde onu arıyor ancak henüz Neval'den bir iz bulunamadı.