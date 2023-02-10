6 yaşındaki Neval nerede? Enkazdan kurtarıldı, ambulansa konuldu yok oldu!
HATAY'da deprem sonrası annesi, babası ve ikiziyle birlikte enkazdan çıkan 6 yaşındaki Neval Akgöl'ün kafasına su deposu düştü. Komşularının aracıyla hastaneye götürülürken, yolda ambulansa aktarıldı. Ve o andan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı... Ailesi her yerde onu arıyor...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 şehirde yıkıma neden olurken, ölü sayısı da her geçe gün artıyor. Enkazdan çıkarken kafasına su deposu düşen 6 yaşındaki Neval Akgöl ise, 6 Şubat günü ambulansa bindirildikten sonra ortadan kayboldu. Ailesi ve sosyal medya kullanıcıları her yerde onu arıyor ancak henüz Neval'den bir iz bulunamadı.
Babası elinden tuttu dışarı çıkardı ama...
6 yaşındaki Neval Akgöl, Hatay’ın Esenlik Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Depremin ilk sarsıntısını atlatınca bütün aile dışarı kaçtı. Babası onun elinden tutmuştu. Annesi ve ikiz kardeşi Aras da onların peşinden geliyordu.
Babası ile ikisinin kafasına su deposu düştü
Neval ve babası apartmandan çıktıktan hemen sonra üstlerine bir su deposu düştü. Babasıyla birlikte yaralandılar. Neval kafasından yaralanmıştı ve bilincini kaybetmişti. Komşularının arabasıyla hastaneye doğru yola çıktı.
Yolda ambulansa bindirildikten sonra...
Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Neval’den o günden beri Haber alınamıyor. Ailesi hangi hastanede olduğunu bulmaya çalışıyor. Üzerinde kimliği olmadığı için de kaydı da yok. Anne Pınar Akgöl şunları söyledi: