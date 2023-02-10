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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten alkış alan Türkiye çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten alkış alan Türkiye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerle ilgili dünya kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Türkiye milyonlarca mülteciyi ağırladı, uluslararası toplum aynı cömertliği göstermeli" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi ve yerinden edilmiş insanı kabul edip koruduğunu kaydederek, “Şimdi uluslararası topluma aynı cömertliği göstermeleri ve Türkiye ve Suriye halkları için ayağa kalkmaları çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Guterres basına yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolü altındaki bölgeye giden 6 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını duyurdu.

Konvoyda, ilaçlar, battaniye, çadır, barınak kitleri ile ilk yardım malzemeleri bulunduğunu kaydeden Guterres  BM üyelerine bölgeye daha fazla yardım göndermeleri çağrısında bulundu.

BM’nin ilk etapta Suriye’de insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için 25 milyon dolarlık yardım fonunun kullanılmasına karar verdiğini kaydeden Guterres, önümüzdeki hafta bu yardımın artırılması yeni bir çağrının yapılacağını ifade etti.

BM’nin İnsani Yardımlara Koordinatörü Martin Griffiths’in depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacağını kaydeden Guterres, son durum yerinde tespit edildikten sonra BM’nin Suriye’ye yardım için yeni adımlar atacağı mesajını verdi.

"Türkiye milyonlarca mülteciyi ağırladı, uluslararası toplum aynı cömertliği göstermeli"

BM Genel Sekreteri, "Türkiye’nin muazzam bir dayanışma gösterisiyle milyonlarca mülteciyi ve yerinden edilmiş insanı kabul edip koruduğunu" kaydederek, “Şimdi uluslararası topluma aynı cömertliğin göstermeleri ve Türkiye ve Suriye halkları için ayağa kalkmaları çarısında bulunuyorum.” dedi.

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