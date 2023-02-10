5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı! 94 saat sonra yürüyerek çıktı
Kahramanmaraş'taki depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te 94. saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı. Verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, enkazdan alkışlarla çıkarıldı. AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını anlattığını aktardı. "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım" diyen depremzede, çıkar çıkmaz yanında köpeğinin olduğunu ondan da ses geldiğini söyledi.
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 94 saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı.
94 saat sonra yürüyerek çıktı
Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı.
5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi.
Kepçeden kurtulmak için..
Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar