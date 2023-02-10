5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı! 94 saat sonra yürüyerek çıktı

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından felaketi yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Depremin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 94 saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı.