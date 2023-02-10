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Kahreden fotoğraf! Hepsi deprem bölgesine gidecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahreden fotoğraf! Hepsi deprem bölgesine gidecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mobilyacılar tarafından hazırlanan 2 bin adet tabut, deprem bölgesine gönderildi.

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10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken her kesimden vatandaşlar, kendi imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Türkiye’nin kapı üretiminin yüzde 30’unun karşılandığı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de Marangozlar Odası Başkanlığı öncülüğünde tabutlar hazırlandı. Marangozlar Odası, deprem sebebiyle vefat sayısının artması üzerine bölgeye tabut gönderimine başladı.

Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, "Ne yazık ki deprem bölgesinden vefat eden vatandaşlarımızı sayısı hızla artmakta. Çok üzüntülüyüz. 2 bin adet tabutu deprem bölgesine göndereceğiz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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