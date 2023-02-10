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MSB duyurdu Er Ferhat Günaçti depremde şehit oldu

MSB duyurdu Er Ferhat Günaçti depremde şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay’da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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