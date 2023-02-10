Depremzedeler için yollanan eşyalar 'yuh' dedirtti! Kolilerden neler çıktı neler...
TÜRKİYE'nin birçok şehrinden deprem bölgesine gönderilen eşyalar arasındaki bazı ürünler isyan ettirmişti. Minik etek, kullanılmış iç çamaşırı gibi ürünler göndermek isteyen olmuştu... Son olarak İzmir'de, deprem bölgesine yardım olarak gönderilmek üzere hazırlanan koliler gözden geçirildi, çıkan bazı ürünler bir kez daha pes dedirtti...
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Şehrin çok sayıda noktasında deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanıyor.
Hava şartlarının olumsuz olması, depremzedelerin günlerini sokakta geçirmeleri nedeniyle gıda, giyecek, hijyen ürünleri, soba gibi çeşitli ürünlere ihtiyaç duyuluyor.
İlk günkü yardım çağrılarında kullanılmamış ürün vurgusu yapılırken, depremzede sayısı arttıkça az kullanılmış ve temiz kışlık giysi ile ayakkabılar da kabul edilmeye başlandı.
Kültür Park Celal Atik Salonu önünde kurulan iki çadırda görevli gönüllüler, bu çadırlarda sadece ikinci el ürünleri kabul ediyor ve bunları ayrıştırıyor.