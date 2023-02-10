Depremzedeler için yollanan eşyalar 'yuh' dedirtti! Kolilerden neler çıktı neler...

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Şehrin çok sayıda noktasında deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanıyor.