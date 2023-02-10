Simpsonlar 6 Şubat Kahramanmaraş depremini bildi mi? İşte Simpsonların kehanetleri
6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi ardından Simpsonlar kehanetleri gündeme geldi. Bir bölümünde Türk bayraklı geminin görüldüğü Simpsonların Kahramanmaraş depremini bildiği iddia edildi.
Yaşanan büyük depremlerin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. Paylaşımlardan bazıları Simpson kehanetleriyle ilgili.
İddialara göre "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bilindi. Simpsonlar'da Kahramanmaraş ismi geçiyor ancak söz konusu bölümde depremle ilgili bir diyalog yer almıyor.
Paylaşımlara konu olan videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.
Gemi kaptanı, “Kuzeyde Bir Yer” isimli dizinin DVD’lerini Kahramanmaraş’a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Ancak bölümün herhangi bir kısmında deprem ve yardıma dair bir ifade yer almıyor.