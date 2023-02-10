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Pazarcık’ta evi yıkılan vatandaş gözyaşları içinde evini nasıl aldığını açıkladı

Pazarcık’ta evi yıkılan vatandaş gözyaşları içinde evini nasıl aldığını açıkladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremde evi yıkılan bir vatandaş, evini temizliğe giderek aldığını söyledi. Kadının gözyaşları içerisinde hali, izleyen herkesin tüylerini diken diken etti.

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Depremin ardından acı dolu hikayeler gelmeye devam ediyor. Bir yandan enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürerken, diğer yandan da hayatın yeniden nasıl başlayacağı merak ediliyor.

Gözyaşları içinde açıkladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’taki evi yıkılan bir kadın, gözyaşları içerisinde evi nasıl aldığını açıkladı. Kadın, evi her gün temizliğe giderek kazandığı parasıyla aldığını dile getirdi. O anlar izleyenlerin yüreğini sızlattı. 

 

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