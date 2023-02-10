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TGF acı haberi duyurdu: Enkaz altında olan evlatlarımız vefat etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TGF acı haberi duyurdu: Enkaz altında olan evlatlarımız vefat etti

TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF), güreşçiler Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın depremde vefat ettiğini duyurdu.

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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altında kalan güreşçiler Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettiğini bildirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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