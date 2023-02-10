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 Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı

 Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı

KAHRAMANMARAŞ depreminden 17 saniye önce Diyarbakır'da gökyüzünde yaşanan esrarengiz olay kameralara yansıdı... Ürperti verici olaydan hemen sonra etrafa ışıklar saçıldı...

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Diyarbakır'da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.

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