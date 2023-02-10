 Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce yaşanan esrarengiz olay! Ürpertici ışıklar yayıldı

KAHRAMANMARAŞ depreminden 17 saniye önce Diyarbakır'da gökyüzünde yaşanan esrarengiz olay kameralara yansıdı... Ürperti verici olaydan hemen sonra etrafa ışıklar saçıldı...

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Diyarbakır'da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.