200 bin kişi hala göçük altında! Ahmet Ercan açıkladı İl il, ilçe ilçe nerede kaç şiddetinde derem olacak?
Türkiye'nin tanınmış deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan tüyler ürperten yeni açıklamalar geldi... Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların altında halen 200 bin kişinin olduğunu belirten Ahmet Ercan, Türkiye'de hangi ilde, hangi ilçede kaç şiddetinde deprem olabileceğini de harita üzerinden tek tek açıkladı...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin 5. gününde AFAD, saat 09.25 itibarıyla can kaybını 18 bin 342, yaralı sayısını 74 bin 242 bin olarak duyurdu. AFAD, yıkılan bina sayısının 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı yapılan bina sayısının ise 11 bin 302 olduğunu duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise, depremin 5. gününde halen 200 bin kişinin enkaz altında olduğunu hesapladı. Ercan, "İl il, İlçe ilçe, neresi kaçıncı derece deprem bölgesinde yer alır" notuyla paylaştığı harita ile yeni bir uyarı daha yaptı. Hangi illerde kaç şiddetinde deprem bekleniyor?.. İşte ayrıntılar...
Gerçek ölü sayısı 9. günden sonra ortaya çıkacak
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise, depremin 5. gününde halen 200 bin kişinin enkaz altında olduğunu hesapladı. Ahmet Ercan, "Yaklaşık 13,5 milyon kişi, 4 milyon yapı etkilendi. Korkarım ki, kabaca 200 bin kişi halen göçük altında çoğu cansız, çok azı kurtarılmayı bekliyor. Bugün 5. Bronz gün başladı. Gerçek ölü sayısı, 9. günden sonra başlayacak olan göçük kaldırma işlemiyle ortaya çıkacaktır. Durum çok acı." dedi.
Hangi ilde, hangi ilçede kaç şiddetinde deprem olacak
Prof. Dr. Ahmet Ercan, kendisinin hazırladığı "Türkiye’nin Deprem Çekincesi" haritasını paylaştı. Ercan harita üzerinde, "İl il, İlçe ilçe, neresi kaçıncı derece deprem bölgesinde yer alır. Her ilde beklenen en büyük deprem kaç şiddetinde" bunu tek tek gösterdi.
Marmara bölgesinde 7'nin üzerinde derem olacak
Ahmet Ercan'ın hazırladığı haritaya göre en riskli iller Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. İstanbul 7.8 şiddetinde deprem beklenirken, Bursa, Balıkesir, Çanakkale yörelerinde 7.5 şiddetinde deprem bekleniyor...