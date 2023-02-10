200 bin kişi hala göçük altında! Ahmet Ercan açıkladı İl il, ilçe ilçe nerede kaç şiddetinde derem olacak?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin 5. gününde AFAD, saat 09.25 itibarıyla can kaybını 18 bin 342, yaralı sayısını 74 bin 242 bin olarak duyurdu. AFAD, yıkılan bina sayısının 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı yapılan bina sayısının ise 11 bin 302 olduğunu duyurdu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise, depremin 5. gününde halen 200 bin kişinin enkaz altında olduğunu hesapladı. Ercan, "İl il, İlçe ilçe, neresi kaçıncı derece deprem bölgesinde yer alır" notuyla paylaştığı harita ile yeni bir uyarı daha yaptı. Hangi illerde kaç şiddetinde deprem bekleniyor?.. İşte ayrıntılar...