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İskenderun'da 102 saat sonra aynı enkazdan 6 kişi peş peşe kurtarıldı

İskenderun'da 102 saat sonra aynı enkazdan 6 kişi peş peşe kurtarıldı

İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarında aynı enkazda peş peşe 6 mucize yaşandı. 102 saat sonra Arzu Apartmanı enkazında Oktay ailesinden 6 kişi çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin en fazla yıkıma neden olduğu İskenderun'da 102. saatte Arzu Apartmanı'ndan Oktay ailesinden 6 kişi sağ kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde enkazdan ses gelince arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışmalar sonucu, sabah saatlerinde 6 kişi peş peşe çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. 3 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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