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Yaptığı yüzlerce bina yerle bir oldu! Pişkin müteahhitin açıklaması yuh dedirtti! Kurban seçilmiş

Yaptığı yüzlerce bina yerle bir oldu! Pişkin müteahhitin açıklaması yuh dedirtti! Kurban seçilmiş

Daha önce yaptığı binalardaki yıkımı soran muhabire tepki göstererek, "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" yanıtı veren Altaş, bu defa şirketi Ser-Al İnşaat'ın Instagram hesabından açıklama yaptı. 

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10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City sitesinin müteahhidi Servet Altaş, basını hedef göstererek kendini savundu. "Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı" diyen Altaş, "kurban seçildiğini " iddia etti.

HalkTV'nin haberine göre, bir yandan yaptığı yüzlerce binanın yıkıldığını kabul eden Servet Altaş, öte yandan, "medyanın kendisini kurban seçtiğini" savundu.

Altaş, şöyle dedi:

"Acımız büyük kayıplarımız çok. Hatay’da yapmış olduğum yüzlerce bina ve toplamda 21 bloktan oluşan sitede maalesef ve üzüntüyle Güçlü Bahçe City’nin iki bloğu ve Ekinci Mahallesi’ndeki Gökkuşağı apartmanı yıkılmıştır. Hakkımda kamuoyunda yaratılmaya çalışan haberlerin hepsi asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Altaş, "Yaşadığımız bu felaketten sonra şehrimizde kullanılabilecek bina sayısı yok denecek kadar az. Tüm binalar ya hasar aldı ya da enkaza dönüştü. Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı” dedi. "Kurban seçildiğini" iddia eden Altaş, “Maalesef bazı medya kuruluşlarının haber yapma adı altında algı değiştirip kurban seçmelerini acıyla izliyoruz. Önceliğimiz hedef aramak değil, hep birlikte canları kurtarmak olmalıdır” diye konuştu. 

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