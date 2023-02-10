Deprem bölgesinde hasar tespit sitesi devrede e devlet'ten girilecek

Bakan Murat Kurum'un açıklamasıyla deprem bölgesinde hasar tespit siyesinin devrede olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumunu tespit edebilecekler.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıyla deprem bölgesinde hasar tespit siyesinin devrede olduğu öğrenildi. Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler" dedi.

Kurum'un konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımız adres ve tc kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler."