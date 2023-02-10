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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman duyurdu: 11 yakınımı kaybettim

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman duyurdu: 11 yakınımı kaybettim

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın enkaz altındaki iki ağabeyi ile eşleri, ablası, eniştesi ve yeğenleri hayatlarını kaybetti.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, depremin vurduğu Hatay’da iki ağabeyi ve eşleri ile ablası, eniştesi ve yeğenleri enkaz altında kaldı.

Bir ağabeyi enkazdan sağ olarak çıkarılan Yayman’ın ablasının ise cansız bedenine ulaşıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yayman, üzüntüsünü dile getirirken, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" dedi.

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