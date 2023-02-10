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Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu deprem için 'ilahi iradenin mesajı' dedi

Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu deprem için 'ilahi iradenin mesajı' dedi

Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe ile alakası olmayan insanların mağdur edildiğini savunarak. "İlahî adalet bizi bu depremle bu hususta uyarmış olabilir." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili çok tartışılacak bir değerlendirme, Nurcuların gazetesi Yeni Asya yazarı İbrahim Ersoylu'dan  geldi.

Depremin muhtemel mesajları başlıklı yazısında Ersoylu, "şehrimizi harabe haline gelmesine sebep olan deprem tesadüfî değildir." diye yazdı.

"Umumi musibet ekseriyetin hatası"

Üstat Bediüzzaman'ın geçmişte meydana gelen İzmir ve Erzincan depremlerini anlatırken, umumî musibetin ekseriyetin hatasından dolayı meydana geldiğini ifade ettiğini yazan Ersoylu, sözü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananlara getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Darbe ile alakası olmayan yüz binlerce kişi"

"Meşum 15 Temmuz darbe teşebbüsü akabinde, asıl sorumlular tespit edip yalınız onlara ceza verilmesi gerekirken, darbe ile alakası olmayan yüz binlerce kişi, adil mahkeme kararı olmadan, KHK’lerle kamu veya özel sektördeki vazifesinden alınarak müktesep hakları ellerinden alınmış ve hapse atılmış, aileleri açlık ve sefalete mahkûm edilmiştir.

"İlahî adalet bizi bu depremle bu hususta uyarmış olabilir"

Toplumun çoğu, yapılan bu haksızlıklara ya fiilen, ya sessiz kalarak ya da müdafaa ederek iştirak etmiştir. Aradan yedi yıl geçmiş olmasına rağmen ne idarecilerden ne de halkın çoğunluğundan bu zulümlere dair bir öz eleştiri bir pişmanlık gösterilmemiş, onların telafisi için herhangi bir adım atılmamıştır. İlahî adalet bizi bu depremle bu hususta uyarmış olabilir.

Elhasıl: Bu musibet, Müslümanların hak ve hakikati görmelerine, birbirlerine karşı merhamet, şefkat, uhuvvet, yardımlaşma gibi duygularının inkişafına, semavî ve arzî afetlere karşı önceden tedbir almalarına sebep olabilir."

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