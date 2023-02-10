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Erzurumspor'dan tepki çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Rezilsin

Erzurumspor'dan tepki çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Rezilsin

Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mesaj paylaşıldı. Büyük tepkiye neden olan tweet bir süre sonra silindi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu duyurusunun yer aldığı tweet'e Erzurumspor'un resmi hesabından yanıt geldi. Kulübün hesabından "Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” ifadelerinin yer aldığı çirkin bir mesaj paylaşıldı. 

Büyük tepkiye neden olan tweet bir süre sonra silindi.

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