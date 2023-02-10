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Bakanlık çocuklar için çağrı merkezi kurdu

Bakanlık çocuklar için çağrı merkezi kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle:

- 0 501 730 10 50

- 0 501 730 10 51

- 0 501 730 10 52

- 0 501 730 10 53

- 0 501 730 10 54

- 0 501 730 10 55


- 0 501 730 10 56

- 0 501 730 10 57

- 0 501 730 10 58

- 0 501 730 10 59


- 0 501 730 10 60

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