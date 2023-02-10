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Emniyet'ten açıklama! Gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandı

Emniyet'ten açıklama! Gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden provakatif paylaşımlar yapan ve afet bölgesine yardım toplama görünümü altında dolandırıcılık yapan internet sitelerinin tespitinin yapıldığını duyurdu. Gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla 7 gün 24 saat esasında sanal devriyeler ile mücadelesini sürdürüyor.

302 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı

Sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin hızlı bir şekilde tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu duyuran EGM, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek provakatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını, Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan talimatlar gereği 37 şahıs gözaltına alındığını, 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ayrıca, depremzedelere yardım yapmak isteyen yardımsever vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacı ile açılan, 29 adet Oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, deprem yardımı teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

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