Haluk Levent ve AHBAB hedef oldu! Turgay Güler, Hacı Yakışıklı suçladı Haluk Levent cevap verdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkma neden olan depremlerin ardından en fazla yardımı Haluk Levent'in liderliğini yaptığı AHBAB Derneği topladı. İktidara yakın bazı gazeteciler ve siyasiler AHBAB ve Haluk Levent'i hedef almaya başladı. Haluk Levent'in o kadar parayı yönetemeyeceğini iddia eden de var, o paralara el konulmasını isteyen de. Bazı isimler ise AHBAB'ın devletin itibarını zedelediğini iddia ediyor. Haluk levent suçlamalara ne cevap verdi?...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma neden olurken Türkiye yardıma koştu. İktidar, yardımları AFAD'ın koordinasyonunda dağıtacağını başka türlüsüne izin vermeyeceğini açıklarken, AFAD'la koordine içinde çalışmalar yürüten Haluk Levent'in liderliğindeki AHBAB, en fazla bağışı toplayan kuruluş oldu. Haluk Levent, sanatçıların da desteğini alarak yardımları organize etmeye çalışırken, Turgay Güler ve Hacı Yakışıklı gibi simlerin öncülük ettiği bir eleştiri kampanyasının hedefi oluyor. Haluk Levent, Haluk Levent, 1997'de, on yıl öncesine ait 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklanması hatırlatılıyor. Haluk Levent o eleştirilere ne dedi?. İşte eleştiriler ve cevaplar...

Haluk Levent'e 1 milyar TL teslim edilemez

Depremzedeler için bağış kampanyası düzenleyen Haluk Levent'i canlı yayında hedef alan Turgay Güler, "Haluk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin. Çünkü yönetemez" dedi Güler, Haluk Levent'in, 'bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz' sözlerine ise "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

'UĞUR'suz ellere yapılan yardımların...

Milletvekili olmak için MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür de, “Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var." paylaşımı yaptı.

Alın terini bu ikisine yedirmemek lazım

AK Parti yönetim kurulu üyesi Berk Can Doğan Doğan da Twitter üzerinden Haluk Levent ve BaBala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: “On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım. Devlet kurumlarının itibarını yok etmek için başlattığınız kampanyanın farkındayız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bilin istedim.”

Yardımlar bekliyorsa AFAD'a devredilir

TV100 sitesi yazarı Hacı Yakışıklı, Ahbap’a yapılan yardımların tamamının AFAD’a devredilmesini istedi. Yakışıklı, “Yarın sabah toplanan para miktarının detaylı bilgisi ve harcamaların faturası yayınlanırsa şu ana dek neler yapıldığı görülmüş olur. Ben de bizzat yayımlarım. Eğer bu güne dek yardımlar öylece bekliyorsa tamamı AFAD’a devredilebilir” paylaşımı yaptı.

Diğerlerinden çok yüksek meblağlar toplanıyor Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Ahbap’ın deprem bölgelerinde olmadığını öne sürdü. “Amacım kimseyi zan altında bırakmak değil ancak kaçırdığım gündeme şöyle bir bakınca telaffuz edilen rakamları gördüm. Dünyanın dört bir yanına yardım götüren pek çok kurumdan yüksek meblağlar. Kurumun sitesinde de harcamalara ilişkin rapor yok. Sadece soruyorum ‘ne oluyor?’“ dedi.

Haluk levent haddini aşmaya başladı

Not Haber Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Haluk Levent’in ‘haddini aşmaya başladığını’ yazdı: “Sahada çalışan onbinlerce insanın emeğine, fedakarlığına çöküşmüş durumda. Günlerdir hiçbir yerde hiçbir şeye katıldıklarını kimse görmedi. Sürekli başkalarının yaptıklarını kendi yapmış gibi anlatıyor. Çok tipik bir şov hikayesi yazılıyor.”

Devleti gölgede bıraktı, otoriteyi sarsar

Gazeteci Furkan Haykır, Haluk Levent’in devleti ‘gölgede’ bıraktığını belirterek devletin otoritesinin sarsılabileceğini dile getirdi. “Haluk Levent’in iyi niyetinden şüphem yok ancak DEVLET herşeyden üstündür. Devletin mücadelesi, şahısların gölgesinin altına girme hissi bile oluşursa, devletin otoritesi sarsılır. Muhalefet bunu siyasi bir malzeme haline getirdi ve bu konuda algı oluşturuluyor. Siyaset üzerinden hükümet üzerine algı oluşturamayan muhalefetin psikolojik harpçileri ‘AFAD başarısız AHBAP başarılı’ algısını oluşturdu.”