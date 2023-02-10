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Yıkılan binanın yapımında çalışan işçi öyle itiraflarda bulundu ki! Kan dondurdu

Yıkılan binanın yapımında çalışan işçi öyle itiraflarda bulundu ki! Kan dondurdu

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin şoku henüz atlatılamadan 9 saat sonra da Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. 10 ilde etkili olan depremler, büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce ev beton yığınına dönerken, yıkılan binalardan biriyle ilgili iddia kan dondurdu.

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Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 2 büyük deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya'da da enkaz alanlarında umutlu bekleyiş sürüyor. Ancak yıkılan binalarla ilgili bir iddia duyanların kanını dondurdu. Yıkılan bir binanın inşaatında yaklaşık 15 yıl önce çalıştığını iddia eden bir kişi, yaşananlardan müteahhitleri sorumlu tuttu. O kişi, "3 ton demir atılacağına 2 ton demir atın diyorlardı" dedi. İşte detaylar...

Malatya'da Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın inşaatında yaklaşık 15 yıl önce çalıştığını iddia eden bir kişi, yaşananlardan müteahhitleri sorumlu tuttu.

Yıkılan binanın enkazı önünde CNN Türk kameralarına konuşan o kişi şunları kaydetti;

"Bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müteahhitlerin kalitesizliği bu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Bu kalitesiz binaları yapanlar nasıl yiyecek bu parayı. Ben demirciyim, bu binada işçi olarak çalıştım. Kalite yok, kontrol yok. Ben Maraş'ta TOKİ'de oturuyorum. Allah'a şükür bizim evde sıkıntı yok. Müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptu burayı. Müteahhiti '3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon' diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu? Demirden betondan her şeyden çaldılar. Karşısında TOKİ var, bir tanesinde çatlama bile yok."

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