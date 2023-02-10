Göçer Apartmanı'ndan 104. saatte gelen kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman’da çöken Göçer Apartmanı'nda 104. saatte Vesile ve Eyüp Ak çiftine ulaşıldı.

Abone ol

10 şehrin etkilendiği iki büyük depremde Adıyaman’daki Göçer Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine ses dinlemesi yapıldı.

Ekiplerin enkaz altında hummalı çalışması neticesi Eyüp Ak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Eyüp Ak'ın eşi Vesile Ak ile torunu Nihan Ak’ın da enkaz altında olduğu, ayrıca enkaz altında Okan Akoğlu adlı bir kişinin daha olduğu öğrenildi.

Vesile Ak’ın çıkarılması sürekli ses dinlemesi yapılıyor.