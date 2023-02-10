Deprem bölgesine giden Adem Metan: Eğer istersem 4 günde muhtemelen 5-6 milyon takipçiye ulaşabilirim

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye giden gazeteci Adem Metan, "Buradan acı fotoğrafı paylaşmak çok basit bir şey. Eğer istersem 4 günde muhtemelen 5-6 milyon takipçiye ulaşabilirim. Sadece ceset fotoğrafları paylaşarak. Dışarıda üşüyen insanları paylaşarak. Üşüyen insanları paylaşalım ama onlara gelen yardımları da paylaşalım." dedi.

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Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 2 büyük deprem olmuş, adeta taş taş üstünde kalmamış ve binlerce kişi hayatını kaybederken kat kat fazlası ise hala enkaz altında yardım beklerken, bölgeye yardıma giden kişiler enkaz altındaki kişileri bırakıp siyaset yapmaya ve birbirleriyle çatışmaya başladı.

Özellikle sosyal medya fenomenlerinin birçoğu yardıma soyunurken, bir yandan da diğer fenomenlere laf yetiştirmeye ve ‘biz daha çok yardım yapıyoruz’ gibi görünmeye çalışıyor.

Gazeteci Adem Metan, deprem bölgesine giderek yaşanan bu durumlarla ilgili İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a değerlendirmelerde bulundu.

AFAD'a entegre olmak zorundalar

Tahmin edilemeyecek boyutlarda yıkımla karşı karşıya olduklarını belirten Metan, şunları söyledi:

"Buradan acı fotoğrafı paylaşmak çok basit bir şey. Eğer istersem 4 günde muhtemelen 5-6 milyon takipçiye ulaşabilirim. Sadece ceset fotoğrafları paylaşarak. Dışarıda üşüyen insanları paylaşarak. Üşüyen insanları paylaşalım ama onlara gelen yardımları da paylaşalım. Bence gördüğümüz aktarmak son derece önemli.

AFAD'a 50 bin TL bağış

Bugün Adem Metan olarak AFAD'a 50 bin TL bağış yaptım. Başka kurumlar çatısı altında yardım toplayanlar var. Ama onlar da sonuç olarak AFAD'a entegre olmak zorundalar. Bölgede bir şey yapılacaksa AFAD koordinasyonunda yapılıyor. Herkes kendi kafasına göre yardım yapmaya başlarsa burada insan yardım alamaz. Bunun çetelesini AFAD tutuyor. Umarım her konuda biz olmayı başarabiliriz en azından bu afet anında biz olmak bize gerçekten en ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi.