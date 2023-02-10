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1 ay önce evlenmişlerdi! Aileler farklı, kaderleri bir: Deprem

1 ay önce evlenmişlerdi! Aileler farklı, kaderleri bir: Deprem

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde birçok aile yok oldu. Onlar içinde 1 ay önce evlenip yuva kuran da var, 2 minik evladıyla ölümü paylaşan da...

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin etkilediği Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan binanın 5. katında oturan 1 aylık evli çift Mardin’de yürekleri yaktı.

Derik ilçesine bağlı Göktaş nüfusuna kayıtlı Necat Çelik ve eşi Amine Çelik, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Diyarbakır’da ikamet eden çiftin cenazeleri Derik ilçesinde toprağa verildi.

Hakim karı-koca depremde kurtulamadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde eşi Bayram Korkmaz ile birlikte hakim olan Şeyda Kızılca Korkmaz, yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde evlerinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu enkaz altına kalarak hayatı kaybetti.

Yakınları tarafından dün cenazesi teslim alınan Şeyda Kızılca Korkmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı toprağa verilmek üzere Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesine götürüldü. Genç hakim için Abdüllatif Camisinde cenaze namazı kılındı.

Genç kadın hakimin geride düğün fotoğrafıyla hakim kocası Bayram Korkmaz ile çekindikleri cübbeli fotoğrafları kaldı.

4 kişilik aile toprağa verildi

Gaziantep Islahiye’de Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut ve ailesi depremin ardından arama kurtarma ekiplerince, yaşadıkları evlerinin enkazından cansız halde çıkarıldı. Sırrı Aykut, Hacer Aykut ve çocukları Göktuğ ile Alparslan Aykut’un cenazeleri Dursunbey Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesinden alınarak gece saatlerinde ilçeye getirildi.
Aykut ailesi evlerinin önünde alınan helalliğin ardından Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

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