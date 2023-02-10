Kızının elini bir an olsun bırakmadı! Dünyanın konuştuğu Murat Hançer kızını toprağa verdi o geceyi anlattı

Kahramanmaraş'ta enkazın altındaki kızının elini tutan acılı babanın fotoğrafı herkesi kahretti. AFP'nin servis ettiği fotoğraflar yürekleri dağlarken, 15 yaşındaki kızını toprağa veren baba o günü anlattı.

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Binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremde 15 yaşındaki kızı Irmak'ın yanından bir saniye bile ayrılmayan 49 yaşındaki Mesut Hançer, Kapıçam Mezarlığı'nda Bild gazetesine konuştu. Üzerinde o günden beri turuncu ceketi olan Hançer, kızının mezarı önünde görüntülendi.

"Onlarla kalmak istemişti"

Bild'e konuşan Hançer, "Yer sarsıldığında fırında çalışıyordum. Hemen eşimi aradım, iki kızımın ve oğlumun iyi olduğunu söyledi. Fakat o gece en küçük kızım büyükannesinde kalmıştı. Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla beraber olmak istemişti" dedi.

"Çok dua ettim ama..."

Kızını aradığını fakat yanıt alamadığını söyleyen acılı baba, "Çok dua ettim ama maalesef kaybettik" dedi.

Hançer, "Ben prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle kazmaya çalıştım fakat en sonunda onu çıkaramadım" dedi.