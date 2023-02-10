Depremin 5'inci gününde Kahramanmaraş! Fotoğraflar bugün geldi umut hep var
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KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde 5'inci güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken, son durum dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu.
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Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesaiye başladı.
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Çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi.
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Binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler de şehrin durumunu gösterdi.
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