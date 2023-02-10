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Elinde bisküvi ile çocuklarını bekleyen baba yine kahretti! Mezarlarına koyacaktım

Elinde bisküvi ile çocuklarını bekleyen baba yine kahretti! Mezarlarına koyacaktım

Hatay'da depremin yıktığı binanın önünde cebinde bisküvi ile bekleyen baba herkesi ağlatmıştı. Enkazın önünde gözyaşlarıyla bekleyen baba için herkes dua ederken, beklenen mucize gerçekleşmedi. Eşini ve en küçük oğlunun cansız bedenini çıkaran Şerif amca, "Cebimdeki bisküviyi mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diyerek Türkiye'yi bir kez daha ağlattı.

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Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu.

Binlerce ev enkaz yığınına dönüşürken, vatandaşlar çöken binaların altında kaldı. Tüm Türkiye yardım için seferber oldu, ekipler bölgeye sevk edildi. 5. gününe girilen felakette ekipler enkaz altında canla başla çalışırken, ailelerde bir an olsun umudunu kaybetmeden çalışmaları takip etti.

Elinde bisküvi enkaz altında bekliyordu 

Enkaz başında çaresizce bekleyenlerden biri olan Şerif amca ise elindeki bisküvi ve gözyaşlarıyla hafızlara kazındı. Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, depremin ilk günlerinde uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

Elindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen baba Türkiye'yi ağlatırken, beklenen mucize maalesef gelmedi.

Türkiye'yi ağlattı

Günler sonra enkaz başında Show Haber'in uzattığı mikrofona konuşan Şerif amca, Türkiye'yi bir kez daha gözyaşlarına boğdu.

Mezarına koyacaktım unuttum

Konuşmakta güçlük çektiği görülen acılı baba, eşini ve 3 yaşındaki oğlun Oktay'ın cansız bedenini çıkardığını söyledi. Acılı baba "Mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diye konuştu.

14 ve 16 yaşındaki iki çocuğunun daha enkaz olduğunu söyleyen acılı baba, bir an olsun yıkılan binanın yanından ayrılmıyor.

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