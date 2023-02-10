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Deprem Niğde'yi de vurdu hasar görüp boşaltılan bina sayısı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem Niğde'yi de vurdu hasar görüp boşaltılan bina sayısı belli oldu

Niğde'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi hasar gören 13 bina boşaltılırken, başvuru yapanların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

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Konu ile ilgili Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şuana kadar 2 binanın orta 11 binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirilerek; "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem ilimizde de şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda Belediyemiz, Özel İdare, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası teknik personelleri şehrimizdeki hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup şuana kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 bina orta hasarlı, 11 bina ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ağır ve orta hasarlı olan toplam 13 bina için Zabıta Müdürlüğümüz tarafından mühürleme işlemi yapılmış olup, binaların boşaltılması kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu binalarda ikamet eden vatandaşlarımızın belediyemize başvuruda bulundukları taktirde geçici olarak barınma ve taşınma işlemleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır" denildi.

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