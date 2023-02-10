Keşan'da yardım malzemelerini çalan personel hakkında flaş gelişme!

EDIRNE’nin Keşan ilçesinden deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli adliyeye sevk edildi.

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Keşan'da Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) bugün sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"Vicdansızların Keşan'da yeri yok"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Ama bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki, bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelimizin karıştığı münferit bir olay yaşandı. Yapılan tespit ve incelemeler sonrasında soruşturma açıldı. Hukuka sevk edildi. 4 personelimizin iş akitlerine derhal son verdik. Disiplin kuruluna verdik. Vicdansızların yeri ne burada ne de Keşan'dadır. Bu mesaj için bir araya geldik" dedi.