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Sosyal medyada olay iddia! Valilikten açıklama geldi

Sosyal medyada olay iddia! Valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada depremzedelere yardım götüren tırın Hatay’da bir evin deposuna indirildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada Afyonkarahisar İyilik Hareketi’ne ait depremzedelere yardım götüren tırın Hatay’da bir evin deposuna indirildiği iddia edilen görüntüler paylaşılmıştır. Ancak manipülatif iddiaların aksine araçta bulunan yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu başka bir bölgeye ulaştırılması için yönlendirildiği tespit edilmiştir. Olayın sorumluları ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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