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Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın kelime-i şehadet getirdi sonra da...

Hatay'da enkazdan kurtarılan kadın kelime-i şehadet getirdi sonra da...

Depremde Hatay'da enkaz altında kalan bir kadının, bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından herkesi duygulandırdığı anlar kameraya yansıdı. Enkazdan çıkan yaşlı kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp, ekibi öptü.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Depremden en çok hasarı alan şehirlerden Hatay'a da Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri sevk edildi. Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip de bölgede ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında yaşlı bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin enkazdan çıkardığı kadın kollarını açarak Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. O anlarda kurtarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı.
Yaşlı kadını sırtına alan ekipteki bir personel dışarda bulunan bir yatağa yatırarak sağlık ekiplerine haber verdi.

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