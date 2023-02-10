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Eşi ve oğlu yaralı kurtuldu, kendisi ve kızı hayatını kaybetti

Eşi ve oğlu yaralı kurtuldu, kendisi ve kızı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce ve kızı Melinay İnce, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 5 yıldır Kahramanmaraş Vergi Dairesinde Grup Müdürü olarak görev yapan Halil İnce’den deprem sonrası iki gün haber alamayan memleketi Emet’teki yakınlarına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan makam aracını tahsis ederek, bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş’ta bulunan evlerinde gece depreme yakalanarak enkaz altında kalan İnce ailesinden Halil İnce’nin eşi Nebile ve oğlu Ali Eymen (8) arama-kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılırken, Halil İnce (46) ve kızı Melinay’ın (14) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan Nebile İnce ve oğlu Ali Eymen’in sağlık durumlarının iyi olduğu, enkaz altından çıkarılan ve Emet ilçesinde yarın toprağa verilmesi beklenen Halil İnce (46) ve kızı Melinay’ın cenazelerinin, Emet Belediyesinin cenaze nakil aracıyla ilçeye getirildiği bildirildi.

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