Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz, anca yetişirler

Kahramanmaraş merkezli deprem en çok hasar alan şehirlerden biri olan Hatay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında depremin etkilerini anlattı. Savaş, “Bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz, anca yetişirler” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti, enkaz altında kalanlar için 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’da yüzlerce bina yıkıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldığı canlı yayında, anlattıklarıyla depremin boyutunu gözler önüne serdi.

“Küçük kıyameti yaşıyoruz”

Savaş, “Felaket bir şekilde depremin fay hattının güzergahında müthiş yıkımımız var 2 binin üzerinde maalesef binamız yıkıldı, şu anda 2 binin üstünde de insanımız hayatını kaybetmiş görünüyor, dokunamadığımız yer var. Buradan ne çıkacak bilemiyoruz inşallah büyük bir çoğunluğu deprem anında apartmanlarını evlerini terk etmişlerdir diye düşünelim en güzel düşünce bu ama şu var gerçekten de çok geniş bir alana yayılmış, bu kadar yıkımın olduğu belki de 500 yılda bir deprem olur o da bizi buldu. Büyük bir afet diyoruz veya küçük kıyamet günü diyoruz biz buna bu nedenle hepimizin başı sağ olsun meseleyi iyi tartmak lazım” dedi.

“Mezarlıkta çalışacak 3 kişi kaldı”

Lütfü Savaş, zor şartlar altında enkazlara müdahale edildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bir 10 ilde bir olmuş herkese yetişmeniz gerekiyor, 2 kış şartları kışın en sert zamanında, 3 bizim ilk gün depremde havaalanı pert oldu. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman hakikaten çok yayıldı, 2 binin üzerinde hasar var daha doğrusu bina çökmüş. Bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz, anca yetişirler. Biz ilk gün ilk 2 gün zaten bizim de çok kaybımız var, mezarlıkta 3 kişi kalmış bizim çalışacak ekipten. İmamın bir tanesi gitmiş, müdürün iki yardımcısı gitmiş.”