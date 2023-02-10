Depremde can kaybı yükseldi! Erdoğan ilk kez Adıyaman'da açıkladı: Kira desteği ve 15 bin TL yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da çadırkent ziyareti sonrası konuştu. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini duyurdu. Erdoğan depremzedelere kira desteği sağlanacağını da açıkladı. Depremzedelere 10 bin lira olarak açıkladığı nakdi yardımın 15 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da çadırkent ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adıyaman'da deprem nedeniyle 1944 bina yıkıldığını söylerken burada 3 bin 225 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı. Erdoğan depremde acı bilançoyu şöyle açıkladı:

-Son tespitlere göre 10 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız ülkemizin diğer illerine tahliye edildi.

-Bazı kendini bilmezler marketleri soyuyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış, bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır.

Kira desteği geldi! İl dışı da geçerli mi?

Bir yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden inşa edecek sahiplerine teslim edeceğiz. Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlarına geçmelerini sağlayacağız. İstedikleri yerde ev tutabilirler, yerleşebilirler. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibarıyla vatandaşlarım kalabilecek.

Süratle inşaatların başlatılması, enkazların da bir taraftan kaldırılması talimatını verdik. Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir program hazırlıyoruz.

THY'ye talimat

-Türk Hava yollarımız ücretsiz olarak deprem bölgesine gideni de geleni de getirmek durumundadır. Gerekli talimat kendilerine verilmiştir. Milletim bundan haberdar olsun.

Hane başı 15'er bin lira

-Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız.