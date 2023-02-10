Enkaz altında 'Gül Beyaz Gül' şarkısını istedi, Zeynep Bastık Ayfer'e yardım eli uzattı!
Depremin 5'inci gününde, 15 yaşındaki Ayfer ve 13 yaşındaki kardeşi Fatma mucizeyi yaşattılar. Enkazdan saatler sonra ikisi de sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma sırasında Ayfer, Zeynep Bastık'ın şarkısını dinlemek istedi. Ekipler de o şarkıyı telefonla açtı. Çıkan haberlerin ardından Zeynep Bastık'tan açıklama geldi. İşte haberin devamı...
Kahramanmaraş merekzli deprem felaketinin 99'uncu saatinde güzel haberle geliyor. 15 yaşındaki Ayfer, 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı.
Sismik ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, binada uzun bir koridor açarak Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı.
10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu.
15 yaşındaki Ayfer, Zeynep Bastık'ın 'sen olmasan ben solarım' sözlerinin geçtiği Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi.