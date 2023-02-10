Deva Partili Sadullah Ergin'in iki kardeşi enkazda vefat etti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ablası ve ağabeyi dahil 11 yakınını depremde kaybettiğini duyurdu. Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in iki kardeşi aileleriyle birlikte vefat etti

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ablasını, ağabeyini, yengesini, eniştesini, halasını ve 4 yeğeni dahil 11 yakınını kaybetti.

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman acı haberi Twitter'dan duyurdu.

Yayman, "Çiçek kokulu Ablamı, Sırdaşım abimi, Kıymetli Yengemi, Değerli Eniştemi, Emine halamı, Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı; Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Acı haberler gelmeye devam ediyor. Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in Antakya’daki iki kardeşini aileleriyle birlikte kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Ergin ailesinin geride kalanlarına Allah’tan sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.