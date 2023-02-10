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Yunan gazetesinin deprem karikatürü sosyal medyada gündem oldu

Yunan gazetesinin deprem karikatürü sosyal medyada gündem oldu

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini’de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris’in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

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Yunan devlet televizyonu ERT'nin sabah haberlerini Türkiye'deki enkaz görüntüleri ve Kazım Koyuncu'nun eseri olan 'Ben Seni Sevdiğimi' şarkısıyla açmasının ardından bir destek de Yunan gazetesi Kathimerini'den geldi.

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye’de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris’in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti.

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