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Ekipler 24 saattir 9 kişi için çabalıyor! 107'nci saatte büyük sevinç: Polis çift kurtarıldı

Ekipler 24 saattir 9 kişi için çabalıyor! 107'nci saatte büyük sevinç: Polis çift kurtarıldı

Depremin 5.gününde kurtarma çalışmalarının 107. saatinde Hatay İskenderun’da polis memuru çift Hacı Murat Kılınç ve eşi Raziye Kılınç enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları ve polis çiftin 5 dakika arayla çıkarılması havadan görüntülendi.

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Ekipler Arzu apartmanında saatlerdir çalışıyor. Enkaz altında askerlerin sağ olduğunu belirledikleri 9 kişi için yaklaşık 24 saattir çalışma yapılıyor. Son olarak polis memuru çift beşer dakika arayla kurtarma operasyonunun 107.saatinde çıkarıldılar.

AFAD, UMKE, sivil arama kurtarma ekipleri, askeri personel kurtarılan şahısları koridor oluşturup ambulansla hastaneye ulaştırdı.
O anlar da İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

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