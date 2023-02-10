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Enkaz altından köpeğinin havlaması sayesinde kurtarıldı

Enkaz altından köpeğinin havlaması sayesinde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 6 katlı apartmanın enkazından, depremden 103 saat sonra ekiplerin sesine tepki veren "Venüs" adlı köpek ile sahibi kurtarıldı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmalara devam ediliyor.

Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan asker, polis, jandarma, UMKE ile yerli ve yabancı sivil kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Köpeğe ise sağlık ekiplerince serum bağlandı.

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