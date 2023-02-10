Özgür Demirtaş, Hilal Kaplan'a "Allah Belanı versin" dedi! Melih Gökçek 'kimsiniz lan siz' diye çıkıştı

Ekonomist Özgür Demirtaş, İngiliz deprem uzmanının "Bizde olsaydı binalarımız dayanmazdı" açıklamasını paylaşan Sabah yazarı Hilal Kaplan'a "Allah senin belanı versin" dedi. Bunun üzerine Melih Gökçek, "Siz kimsiniz lan" diyerek Özgür Demirtaş'a çıkıştı. Özgür Demirtaş, "Zerre değeri olmayan canlı türü" karşılığı verdi.

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Kahramanmaraş depreminin 5. günüde sosyal medyada çatışmalar da artmaya başladı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Melih Gökçek arasındaki kavgada hakaretler ve beddualar havada uçuştu. Tartışmanın fitilini Hilal Kaplan'ın İngiliz deprem uzmanının açıklamalarını paylaşması ateşledi. Hilal Kaplan'ın o paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş, "Allah senin belanı versin" diye beddua etti.

Linç etmeyi özlemişler, insan değilsiniz

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Hilal Kaplan'a "kapa çeneni" dedi. Hilal Kaplan o paylaşımları alıntılayıp, "Tiviti binlerce kişi çevirmiş paylaşmış. Bir deprem uzmanının analizini yazmışım Depremde ben kimi kaybettim, kaç gündür iki küçük oğluma çaktırmadan acımı yaşayarak neler yapmaya çalışıyorum, hiçbir fikirleri yok. Linç etmeyi özlemişler, kurban beni seçmişler. İnsan değilsiniz!" dedi.

Tescilli Aktrolsün, kes timsah gözyaşlarını

Özgür Demirtaş bunun üzerine, "Linç Ediyormuşuz! TİMSAH gözyaşları. Hilal Kaplan Sen Tescilli bir AKTROL’sün 10 yıl boyunca sen ve ekibin yüzlerce namuslu Muhalif insanı HEDEF gösterdiniz. İtibar Suikasti yaptınız. Şimdi de amacın Hükümeti yağlamak, açığını kapamak. Kes TİMSAH gözyaşlarını.." karşılığı verdi.

İletişim Başkanlığı arayınca ağlıyorsun!

Bunun üzerine, Özgür Demirtaş'ın Meksika ve İsrail kurtarma ekipleriyle ilgili paylaşımlarını alıntılayan Hilal Kaplan, "İletişim Başkanlığı arayınca 'Beni yanlış anlıyorsunuz' diye ağla; burda tek derdin hâlâ nefret kusmak olsun. Ve yabancı ekipler dışında emek veren yokmuş gibi İsrail tim lideri gibi rol kesmek. Senden âlâ trol mü var? Ülke cenaze evine dönmüş; adamın derdine bak. Ayrı bir tür!" dedi.

Siz kimsiniz lan? Kim verdi size cesareti

Özgür Demirtaş'ın Hilal Kaplan'a "Allah belanı versin senin" paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de tepki gösterdi. Melih Gökçek, "Kimsiniz siz lan? Kme bela okuyup, kime 'kapa çeneni lan' diyorsunuz? Birincisi karşınızdaki bir bayan... İkincisi bu meydan okuma cesaretini size kim veriyor... Üçüncüsü Hilal Kaplan yalnız değildir... Bizim değerimizdir... Haddini bilin, edebinizi takının" diye çıkıştı.

Gökçek, korkak olma yorumları aç!

Melih Gökçek'e cevap veren Özgür Demirtaş, "Melih Gökçek: ben Özgür Demirtaş. Vatanını ve Ülkesini ve İnsanlarını ÇOK seven bir insanım. Sen ise bu MAFYA babası dilinle gözümde zerre değeri olmayan bir canlı türüsün. Bana saldırdıkça suratınıza suratınıza yanıtımı verecem. Bir de KORKAK olma yorumları AÇ." dedi.