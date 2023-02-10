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Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yapacak

 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Almanya'da ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapacak.

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10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi.

Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidecek. 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak.

Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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