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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye'' ifadelerine yer verildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

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