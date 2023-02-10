Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu
İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için yem attı.
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Vatandaşlar çamur rengini alan Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
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Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı.
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