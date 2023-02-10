BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,73

Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.

Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu çamur rengine büründü. Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Ziyaretçiler, kaybolan balıkların beslenmeleri için yem attı. 

19
Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu

Vatandaşlar çamur rengini alan Balıklıgöl’de ilk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

29
Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu

Depremin ardından Şanlıurfa'da 170 kişi hayatını kaybederken, 2 bin civarında vatandaş ise yaralandı.

39
Deprem sonrası Balıklıgöl bu hale geldi! Böylesi ilk kez oldu balıklar kayboldu
49