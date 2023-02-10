TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! 2 takım ligden çekilme kararı aldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi futbol dünyasını da yakından etkilemişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini açıklarken, Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini ifade etti.

Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını da ifade ederek şunları kaydetti:

"Dün Süper Lig Kulüpler Birliği vakfıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de 1. Lig Kulüpler Birliği'yle görüşme yaptık. Spor Toto 1. Lig maçlarının da 3-4 Mart'ta başlamasına karar aldık. Eyüpspor'un bir erteleme maçı var, onu birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. O konuda mutabık kaldık. Adanaspor da depremden dolayı ligden çekilmek istiyor. Bu konuyu bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dondurulacağının kararı vereceğiz.