Cihat Yaycı Paşa hepimizi uyarıyor! Canımız yanıyor! Yağmalama ve siyasi yağma...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Cihat Yaycı Paşa'yı konuk alarak yaşananları değerlendiriyor.

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Kahramanmaraş depremi yüreklerimizi yaktı. Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkan kişiler, hepimize umut olmaya devam ediyor. Kedi ve köpeklerin bile arama kurtarma ekipleriyle enkaz altında canlı kişi aradığı bu durumda, vatandaşlar bir yandan canlarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da mallarını koruma peşinde. Marketler, evler, dükkanlar, yağmacıların hedefinde. Bu yağmanın üzerine bir de 'SİYASİ YAĞMA' eklenince, ortalık hepten karışıyor. Cihat Yaycı Paşa, yaşanan bu rezalet görüntülerle ilgili uyarılarda bulunuyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Cihat Yaycı Paşa'yı konuk alarak yaşananları değerlendiriyor.