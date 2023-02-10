Deprem sonrası fahiş fiyat yapanlara 85 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrasında acil ihtiyaç ürünlerine fahiş zam yapan 353 firmaya 85 milyon lira para cezası kesildiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. 10 ilde çok sayıda can kaybı ve tahribat yaşandı.

Depremi fırsata çevirmek isteyen bazı şahısların ise acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yaptığı ileri sürüldü.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde denetim başlattı.

Denetimler sonucu fahiş fiyat artışı yapan firmalar tespit edildi.

353 firmaya 85 milyon para cezası

Bakanlık deprem sonrasında acil ihtiyaç ürünlerine fahiş zam yapan 353 firmaya 85 milyon para cezası kesildiğini açıkladı.

"En ağır yaptırım uygulanacaktır"

Bakanlık önceki gün yaptığı açıklamasında fırsatçılara müsade edilmeyeceğini belirterek şu açıklamada bulunuldu:

Deprem sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.