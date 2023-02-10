Tüm Türkiye yastayken, "seçim tahmini" sorulan Koray Aydın'dan şaşırtan cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Yardımcısı Koray Aydın gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaptı. Akşener seçimin 18 Haziran'da yapılabileceğini söyledi. Aydın'ın ise "Erdoğan şamar yer" sözleri tepki çekti.

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Türkiye, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle yasta. 18 bin 991 canımızı kaybetti, 75 bin 523 kişi yaralandı. Tüm Türkiye yastayken, bazı siyasetçilerden gelen açıklamalar tepki çekti.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin planlandığı gibi 14 Mayıs'a yetişemeyeceğini belirterek, "18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi. Akşener, seçimin bir yıl ertelenebileceği yönünde TBMM'nin karar yetkisi olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yetkin, "Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi ne olur?" diye de sordu. Akşener'in yanıt vermediği soruya Genel Başkan Yardımcısı, "Buradan bir şamar yer" sözleriyle karşılık verdi.

"Devlet-millet kenetlendi, muhalefet seçime odaklanmış"

Aydın'ın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Asrın felaketine karşı devlet ve milletin kenetlenerek mücadele ettiğinin altını çizen Dağ, "Muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin derdi başka başka"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Aydın'ın sözlerine tepki gösterdi. Aydın, "Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Çirkefçe kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki akşam yaptığı açıklamada birlik vurgusu yaparak, "Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazmedemiyorum. Üzerinde bulunduğum makamın sorumluluğu olmasa çok daha farklı konuşurum" demişti.