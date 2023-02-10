Suriyeli iddiası çürütülen Ümit Özdağ özür dilemeden tweetini sildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı" iddiası da çürütüldü.

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Şanlıurfa'da bir vatandaşın elindeki telefonla fotoğrafı çekilmiş ve Suriyeliler, deprem bölgesindeki personellerin telefonu çalıyor diye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından algı yapılmaya çalışılmıştı.

İletişim başkanlığından yapılan açıklamada, "Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs Türk vatandaşı ve gönüldaş. Elindeki telefonu da kendisine ait." sözlerine yer verildi.

Deprem bölgesindeki personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı yalanı çürütüldü.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya'dan Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile görüştüm. Personellerine ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığını bildirdiler. Valilik ile görüştüm; Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs Türk vatandaşı ve gönüldaş. Elindeki telefonu da kendisine ait." dedi.

Aslan Değirmenci, bir sonraki paylaşımında ise "Ümit Özdağ, 'personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı' yalanını düzeltmemiz üzerine sildi.. Ama bir özür, bir özeleştiri, bir düzeltme gelmedi... Neden?" diye sordu.

Ümit Özdağ'ın "Suriyeli bir kişi itfaiye personelinin telefonunu çalıyor" iddiası sonrası gündeme gelen genç de konuyla alakalı açıklama yaptı:

"Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz."