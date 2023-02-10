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Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına 2. afet yardımı

Halkbank'tan deprem bölgesindeki çalışanlarına 2. afet yardımı

Halkbank, deprem bölgesinde görev yapan çalışanlarına 25 bin TL daha yardım yaptı. Böylelikle çalışanların afet yardım tutarı toplam 30 bin TL oldu.

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Ülkemizin geçirdiği en büyük felaketlerden biri olan ve beşinci gününde olduğumuz depremin etkilerinden kurtulmak için tüm kurumlar ve vatandaşlar ellerinden gelen yardımlar sağlamaktalar.

5 bin tl yardım yapılmıştı

Halkbank üst yönetimi tarafından depremden etkilenen 10 ilde görev yapan çalışanların acil nakit ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla ilk etapta 08 Şubat 2023 'te 5 bin TL afet yardımı yapılmıştı.

25 bin tl daha destek yapıldı

Banka üst yönetiminin bugün aldığı kararla 10 ilde görev yapan çalışanların tamamına 25 bin TL daha yardım yapıldı. Böylelikle çalışanların afet yardım tutarı toplam 30 bin TL oldu.

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