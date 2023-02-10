25 binden fazla asker deprem bölgesinde hizmet ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Milli Savunma Bakanlığı, 25 bin personelin deprem bölgesinde aralıksız görev yaptığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı 25 bin personel, depremzedelerin yardımı için görev yapıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 17 bin 636, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 bin 971, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 bin 644 olmak üzere toplam 25 bin 251 Mehmetçik deprem bölgesinde aralıksız görev yapıyor.